Ethisch en wettelijk op glad ijs: waarom koos Antwerp voor betFIRST? "Onderzoek naar voordelen"

De federale overheid van België gaat de strijd aan met gokreclame, maar voetbalclub Antwerp stelde gisteren betFIRST voor als nieuwe hoofd- en shirtsponsor. “De sponsoring van “betting partners” kan een positief signaal geven aan de maatschappij”, legt COO Dirk Van Oekelen uit.

Een keuze die niet positief werd onthaald. Antwerp ging meteen in de verdediging. “Vooraleer we de knoop doorgehakt hebben, hebben we eerst een grootschalig onderzoek gedaan.” “Dat onderzoek bracht ons terug naar 2012. Toen is er duidelijk voor gekozen om kansspelen te regulariseren in België. Communicatie speelt daar een cruciale rol. Op die manier weet de consument steeds waar hij legaal aan kansspelen kan doen.”

De sponsoring van “betting partners” kan een positief signaal geven aan de maatschappij Antwerp-COO Dirk Van Oekelen

“Zo hebben we gezien dat er in België tot 85% van de deelnemers in het geregulariseerde circuit zitten. Dat wil zeggen dat die communicatie de spelers helpt om wegwijs te raken naar de legale markt. Door die duidelijke communicatie is er maar 0,9% vatbaar voor een verslaving.”

Het gokbedrijf als sponsor omarmen is een keuze voor de sportieve toekomst van de club. Toch rijzen er vragen over het ethische aspect van de beslissing. Al is dat niet het enige obstakel waar Antwerp rond moet dribbelen. Ook wettelijk knelt het schoentje.



Tikkende tijdbom