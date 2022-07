Opmerkelijk: overheid bindt strijd aan met gokreclame, Antwerp stelt gokbedrijf voor als nieuwe hoofdsponsor

Twee maanden geleden kondigde minister Vincent Van Quickenborne dat reclame voor gokken tegen 2025 verboden zou worden in ons land. Een zware financiële klap voor heel wat sportclubs, zeker ook in het voetbal.

Maar net wanneer gokreclame lijkt te verdwijnen, stelt Antwerp met betFIRST een gokbedrijf als nieuwe hoofdsponsor voor. Het zal op de truitjes van The Great Old Ghelamco vervangen, het bedrijf van voorzitter-eigenaar Paul Gheysens.

"Deze vijfjarige overeenkomst geeft de club de mogelijkheid om voort door te groeien als Belgische topclub", lezen we in het persbericht.

"We zijn enorm trots dat we een van de grootste sponsordeals uit de geschiedenis van onze club hebben kunnen realiseren", zegt Dirk Van Oekelen, COO van de club. "Hierdoor zullen we nog beter onze ambities kunnen waarmaken. Een nieuwe mijlpaal in de snelle ontwikkeling van Stamnummer 1."