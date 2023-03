Sportsector trekt naar rechtbank tegen verbod gokreclame: "Zal fans naar onveilig aanbod sturen"

Geen goed idee, lieten belangenbehartigers uit het voetbal, wielrennen, basketbal en tennis gisteren weten. In een gezamenlijk statement trokken ze van leer tegen het verbod. De sportfederaties in kwestie vrezen dat het verbod de sportsector zal schaden.

Vanaf 1 juli wordt de meeste gokreclame voor gokbedrijven verboden. Over 2 jaar mag er geen gokreclame meer te zien zijn in de sportstadions. En vanaf 2028 mag het ook niet meer op de shirts van professionele sportploegen.

"Een totaalverbod op reclame voor sportweddenschappen zal onze supporters niet beschermen tegen gokverslaving, maar fans net naar het onveilige aanbod van niet-erkende aanbieders sturen"





"Ons herhaaldelijk pleidooi werd de voorbije maanden niet gehoord. Daarom stappen we vandaag naar de rechtbank", klinkt het. Volgens de ondertekenaars is "de weg vooruit een sterk wettelijk kader op vlak van sportweddenschappen, inclusief heldere afspraken over de promotie ervan".



"Zo kanaliseren we spelers op de juiste manier en schrappen we deze broodnodige inkomsten voor de sporten niet. Zo drijven we sportweddenschappen niet naar de marge, maar geven we ze een duidelijke plaats en een maatschappelijke verantwoordelijkheid."