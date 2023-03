Belgische sportsector hekelt verbod op gokreclame: "Het schiet het doel voorbij"

Het communiqué is ondertekend door onder meer Patrick Lefevere (Soudal-Quick Step), Jurgen Mettepenningen (veldritploeg Pauwels Sauzen-Bingoal), Lorin Parys (Pro League) en Wim Van de Keere (BNXT League).

In een "gezamenlijk statement van de Belgische professionele sporten" schetsen "belangenbehartigers" uit de wielersport, het voetbal en het basketbal hun bezorgdheden.

"Het totaalverbod zal supporters niet beschermen tegen gokverslaving"

"Als vertegenwoordigers van de professionele sportsector hebben we het beste voor met onze fans", schrijven de spelers in hun brief.

"We kennen hen en inspireren ze dagelijks om aan sport en beweging te doen. Onze sector brengt mensen samen en doet dromen."

"Daarom kunnen en willen wij een krachtig podium bieden om hen op een verantwoorde manier te leren omgaan met sportweddenschappen. Die maatschappelijke rol willen wij ook opnemen."

"Het huidig Koninklijke Besluit gaat daaraan volledig voorbij. Net daarom baart het totaalverbod op gokreclame, zoals begin deze maand gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, ons grote zorgen."

"Dat totaalverbod zal supporters niet beschermen tegen gokverslaving. Het stuurt fans net naar niet-erkende aanbieders waar controle of bescherming van spelers ontbreekt."

"Zo werken erkende operatoren met, leeftijdschecks, beperkingen op bedragen en verhinderen zij dat kwetsbare personen kunnen spelen."

"In Italië leidde een reclameverbod naar 50 percent groei van de illegale markt. De regering is daar nu van plan de maatregel terug te draaien.