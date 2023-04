Roberto Martinez en 19 andere persoonlijkheden mogen nadenken over de toekomst van het voetbal

In de marge van de finale van de Youth League, op 24 april, zal de UEFA in Lissabon met de UEFA Football Board een nieuw initiatief voorstellen.



20 beroemdheden uit het voetbal zullen een adviesraad vormen die de Europese voetbalbond helpt om vernieuwingen in het voetbal door te voeren.



Voormalig Milan-speler Zvonimir Boban is de voorzitter van het nieuwe orgaan, dat voor de rest grote namen als Zinédine Zidane, José Mourinho en Carlo Ancelotti telt.

Belgen werden niet geselecteerd, al is er met Roberto Martinez wel een oude bekende opgenomen in de raad. Nederland heeft met Ronald Koeman 1 vertegenwoordiger.