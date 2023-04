Wie wordt kampioen? Wie zakt? Wie stelt teleur? Zo liggen de kaarten vlak voor climax in Premier League

Money time. Met nog minder dan 10 speeldagen voor de boeg, nadert de titelrace in de Premier League stilaan zijn climax en ook onderin is het nagelbijten. Voetbalcommentator Tim Wielandt zet alles op een rijtje.

Artetaball

Voor de titel is het een race tussen 2 paarden. Arsenal loopt voorop, maar voelt de hete adem van Manchester City dat tot op 8 punten is genaderd (met een match minder gespeeld).

Terwijl Arsenal nog maar net komt piepen, is City al jaren een gevestigde waarde op kop van de Premier League. De machtsverhoudingen zijn, ondanks de voorsprong van Arsenal, dan ook duidelijk. "Manchester City zet de standaard. Als je kampioen wil spelen, moet je voorbij hen. Pep Guardiola legt de lat ongelofelijk hoog, ook al verliest zijn team dit seizoen meer dan andere jaren", zegt Tim Wielandt, voetbalcommentator bij Play Sports. "Vorige week tegen Liverpool maakte City zo'n goeie indruk, dat je het gevoel krijgt dat ze niet veel meer zullen laten liggen. Een grote foutenmarge heeft Arsenal dus niet. De twee titelkandidaten spelen bovendien nog eens tegen elkaar. Als City die match wint, slaat bij Arsenal misschien de twijfel toe."

Erling Haaland scoort dit seizoen met 28 goals aan de lopende band in Engeland.

Niet alleen de ploeg van Guardiola maakte indruk, ook Arsenal walst dit seizoen over de tegenstand in de Premier League.

"De Britse pers is lyrisch over Artetaball. Arsenal speelt attractief, vol energie en scoort met de ogen toe. Het soort voetbal dat doet denken aan de Invincibles (ongeslagen kampioenenploeg in 2004). Al waren zij nog een stuk straffer."

Op papier houden Arsenal en Manchester City elkaar dus in evenwicht. Toch ziet Wielandt één belangrijk detail dat de weegschaal in het voordeel van de Londenaren kan doen kantelen.

"Er komen nog drukke weken aan voor City. Alles moet dit seizoen wijken voor de Champions League. En ook in de FA Cup doen ze nog volop mee. Arsenal ligt al uit beide bekercompetities en kan zich dus concentreren op de titelrace."

Het is bijna 20 jaar geleden dat Arsenal voor het laatst kampioen speelde.

Mislukte transferpolitiek

Terwijl Arsenal en Manchester City onder elkaar uitvechten wie kampioen speelt, laten de andere topclubs het afweten. Vooral Chelsea, dat pas op een 11e plaats bivakkeert, ziet dit seizoen zwarte sneeuw. "Een clusterfuck, beter kan ik het niet omschrijven. De Amerikaanse eigenaar Todd Boehly geeft eerst 700 miljoen euro uit aan nieuwe spelers om vervolgens vast te stellen dat ze te veel spelers hebben. Dan stalt hij zijn topaankopen maar in de tribune. Zonde van het geld." De mislukte transferpolitiek van Chelsea kostte eerst Thomas Tuchel en later ook Graham Potter de kop. "Ik had Potter wat meer tijd gegeven, zodat hij in de zomer grote kuis kon houden. Dat was initieel ook het plan. Maar met de kwartfinale van de Champions League in zicht, schieten ze bij Chelsea in een kramp."

Na het ontslag van Potter is Chelsea dit seizoen al aan zijn derde coach toe.