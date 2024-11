Peter Vandenbempt ervaart "droefenis" bij Rode Duivels: "Goed gesprek met de bondscoach dringt zich op"

vr 15 november 2024 09:29

Einde van de Nations League-hoop bij de Rode Duivels. Onze nationale ploeg is een teleurstelling rijker na een nieuwe nederlaag. Vooral hoe de Duivels de match van de laatste kans aangevat hebben tegen Italië, baart Peter Vandenbempt zorgen. "Van de hoopgevende prestaties blijft niets meer over", is onze analist scherp - ook voor bondscoach Tedesco.

Niet de gehoopte opflakkering, wel een nieuwe tegenslag voor de Rode Duivels. Met dat gevoel ging een vol Koning Boudewijnstadion huiswaarts gisteren. "Ik deel de teleurstelling. Enorme teleurstelling, eerlijk gezegd", opent Peter Vandenbempt. Van de hoopgevende prestatie tegen Frankrijk - waarin de Belgen weliswaar verloren - bleef niets over." "De eerste helft was heel erg zwak, het eerste kwartier zelfs schrikwekkend en dramatisch. Er zat geen drive of intensiteit in. De cijfers waren dan ook duidelijk: 80% balbezit voor de Italianen." "Enkele Duivels zeiden achteraf dat het plan was om afwachtend te zijn. Maar dat zouden we toch niet meer doen na de teleurstelling op het EK tegen Frankrijk?", vraagt onze analist en commentator zich af. "Geen enkele doelpoging lieten de Duivels optekenen in de eerste helft. De wedstrijd van de laatste kans op die manier beginnen in een vol stadion - ook door een doelpunt weg te geven - vind ik onbegrijpelijk.

Als de Heizel vol zit en je hebt dat maar te bieden, dan vrees ik dat we die mensen in het voorjaar niet meer gaan terugzien. Peter Vandenbempt

Bondscoach Tedesco zag ook dat het niet goed was in de eerste helft en paste aan. Volgde er dan een ommeslag? "De tweede helft was wat beter", geeft Vandenbempt toe. "De Duivels kregen toen kansen en speelden beter voetbal met druk vooruit. Trossard zat beter in de wedstrijd, maar ik had toch de indruk dat Italië dat toeliet." "De gelijkmaker had gekund, maar die had niet volstaan om deze teleurstellende prestatie weg te poetsen." "Er waren wel excuses: geen De Bruyne, Doku of Tielemans. Maar jong en onervaren gaat écht niet op als excuus tegen dit Italië, dat gemiddeld jonger is dan de Belgen en minder caps telt. Het voetbalde wel preciezer met meer metier, dus ook met meer kwaliteit." "Als de Heizel vol zit en je hebt dat maar te bieden, dan vrees ik dat we die mensen in het voorjaar - bij de barragematchen - niet meer gaan terugzien."

Romelu Lukaku kon de Duivelse gelijkmaker niet tegen de touwen koppen.

Vraagtekens bij Tedesco

Deze interlandperiode stond in het teken van de terugkeer van Romelu Lukaku. Al kon de spits - mede door omstandigheden - niet overtuigen tegen Italië. "Ook dat was een teleurstelling. Ik vond dat hij niet helemaal fit en mobiel oogde, eerlijk gezegd", snijdt Peter Vandenbempt het onderwerp aan. "Lukaku had een moeilijke wedstrijd tegen hardnekkig aanklampende verdedigers. De spits kreeg ook weinig bruikbare ballen aangespeeld en als die dan toch kwamen, deed hij er weinig mee. Na de rust moest die kopkans er gewoon in." "Dus geen succesvolle rentree na het EK - ook zonder doelpunt tegen een topland opnieuw. Dat zal hem blijven achtervolgen. Voor alle duidelijkheid: Lukaku blijft de beste voorin bij de Duivels. Ze zullen hem nog hard nodig hebben in de toekomst. De matchen met Openda waren tot dusver geen succes, ook daar ligt nog een enorme werf te wachten."

Ik denk dat een goed gesprek zich opdringt om te zien of Tedesco de juiste man is op de juiste plaats. Peter Vandenbempt