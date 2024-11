"Laatste 3 dagen is er nog veel veranderd": Tedesco vertelt over "moeilijke week" die Italië voorafging

do 14 november 2024 23:57

Was hij zelf tevreden over zijn tactiek? De Rode Duivels liepen helemaal verloren in de eerste helft tegen Italië. Na de rust was het beter, maar opnieuw kon de ploeg van Tedesco niet overtuigen tegen een topploeg. "Het was deze week moeilijk om de juiste pionnen te kiezen", deed hij achteraf zijn verhaal.

Met een diepe zucht ging hij zitten op de persconferentie. Net zoals iedereen in het Koning Boudewijnstadion vanavond bleef ook Domenico Tedesco met gemengde gevoelens achter na de wisselvallige wedstrijd tegen Italië. "We begonnen zeer slecht, zeker het openingskwartier", blies hij uit en deed hij zijn verhaal. "We toonden minder intensiteit dan in de rest van onze campagne." "Oké, de Italianen zijn moeilijk om druk op te zetten, maar wij verloren ook zelf te veel ballen. Als je ze de bal niet kan ontfutselen, laat ze dan op de juiste momenten zelf lopen." "Na 25 minuten hebben we dan aangepast en was het beter, maar nog steeds niet genoeg. Pas na de rust loonden onze veranderingen", klonk het.

We hadden vooraf een plan, maar het was een moeilijke week. Domenico Tedesco

In het verleden en vooral op het EK werd de bondscoach vaak verweten te veel en te vaak aanpassingen te maken aan zijn team. "Maar vandaag veranderen we niet voor onze tegenstander, hé. We moesten wijzigen doen door de spelers die we zelf ter beschikking hadden." "We hadden vooraf een plan, maar het was een moeilijke week met veel kleine blessures en afzeggingen. Daarom was het niet gemakkelijk om de juiste pionnen te kiezen, zelfs de laatste drie dagen is er nog veel veranderd." Zo probeerde Tedesco ook nog eens om Lukaku en Openda als pure spitsbroers rond elkaar uit te spelen, maar dat werd vooral in de eerste helft geen schot in de roos. Getuige: Openda had maar 2 balcontacten voor de rust.



"Echt? Dat zal ik toch even moeten checken", was ook Tedesco verbaasd. "We moeten hem en zijn looplijnen beter leren begrijpen. Hij is de toekomst."

Degradatie?