De cijfers achter het verduivelde 2024 van Romelu Lukaku: zelden minder goals (en het lag niet aan de kansen)

Het wil de laatste maanden maar niet lukken voor de spits in het shirt van de nationale ploeg. Herinner je ook het bijzonder ongelukkige EK in Duitsland van Big Rom. Met al die afgekeurde goals, maar ook enkele missers.

Nadat Romelu Lukaku in het slotkwartier een kopbal nipt naast doel had zien verdwijnen, duwde de aanvaller ontgoocheld zijn gezicht in de modder.

Ondertussen kon Lukaku al 5 opeenvolgende matchen niet meer scoren bij de Duivels.

Een ongeziene droogte voor onze recordschutter, die de jongste jaren een garantie op goals was in kwalificatiecampagnes én op grote toernooien. Maar in 2024 blijft de teller vooralsnog steken op 2 doelpunten - allebei gescoord in de oefeninterland tegen voetbaldwerg Luxemburg.

Het voorbije decennium deed Lukaku in amper twee kalenderjaren slechter. In 2022 schoot Big Rom geen enkele keer raak voor België, maar toen had hij een geldig excuus. Door blessures kwam hij dat jaar zelfs geen 90 minuten in actie voor de nationale ploeg. Zijn wedstrijd tegen Kroatië op het WK in Qatar zou wel nog lang nazinderen.

Voorts bleef Lukaku enkel in 2015 onder de verwachtingen met 0 goals in 5 interlands.