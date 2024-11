2024 blijft vervloekt voor Duivels en Lukaku: België vindt geen gelijkmaker tegen Italië na match van uitersten

De eerste helft een flop, de tweede hoopgevend. Ook de return tegen Italië was een match van uitersten voor de Rode Duivels. De Belgen maakten 45 bijzonder zwakke minuten goed door na rust wél kansen bij elkaar te voetballen. Alleen vond onder meer Romelu Lukaku de weg naar het net niet. En zo slaagden de Duivels er niet in om de vroege Italiaanse openingstreffer uit te wissen.

20% - 80%.

Dat was de verdeling van het balbezit die het dramatische openingskwartier van de Rode Duivels tegen Italië illustreerde.



He-le-maal niks in te brengen tegen de dominantie van de bezoekers. Toch pijnlijk zo voor eigen publiek, dat er een helletocht richting Heizel op had zitten.



Wie wél op tijd was, zag dat Maxim De Cuyper na 11 minuten een dure tussenkomst miste - ook in Rome had de Bruggeling al boter op het hoofd bij de openingsgoal. Di Lorenzo bedankte door Tonali de 0-1 aan te bieden.