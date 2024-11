Frankrijk botst op een muur en loopt een blauwtje tegen Israël

In het Stade de France – slechts voor een kwart gevuld – heeft Frankrijk de nul niet van het scorebord kunnen tikken tegen Israël. Frankrijk legde eenrichtingsverkeer op de mat in Parijs, Israël ging niet op de knieën. Zo sprokkelt Israël zijn eerste punt in deze campagne en is het nog niet uitgeteld voor de 3e plaats en de barrageplek, momenteel nog in handen van de Rode Duivels.