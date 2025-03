Een knipoog, een klik en één groot rustpunt: een eigenzinnige terugblik op de memorabele campagne van Club

do 13 maart 2025 06:35

Wat een avontuur is het geweest. Ondanks de domper tegen Aston Villa kan Club Brugge terugblikken op een memorabele campagne in de Champions League. Onze radiocommentator Tom Boudeweel zat iedere match in het spoor van blauw-zwart en sluit af met zijn 5 vaststellingen.

1. Knipoog van Dame Fortuna

"Iemand die bijna wekelijks terugkeerde in mijn analyses na de wedstrijden: Dame Fortuna", opent Tom Boudeweel zijn terugblik op het kampioenenbal van Club Brugge. "Dan moet ze toch vermeld worden, niet?"

"In vorige Champions League-campagnes werd wel eens geopperd dat Club niet enkel kwaliteit, maar ook het geluk ontbrak. Wel, als je nu bekijkt wat er allemaal gebeurd is, kun je dat niet meer stellen."

"De owngoal tegen Celtic, hands van Aston Villa, het afgeweken schot van Tzolis tegen Sporting, de hachelijke situaties in Bergamo en de penalty thuis tegen Atalanta. Dat waren toch allemaal bepalende elementen voor blauw-zwart."

"Wat ik daar zeker nog bij wil zetten, is de stevige nederlaag van Zagreb tegen Bayern München. Als Kompany en de zijnen niet met 9-2 hadden gewonnen in het begin van de League Phase, zag het einde van de rit voor Club er heel anders uit. "

Mings veroorzaakte knullig een penalty in de League Phase.

2. Alweer puntenloze schouderklopjes?

"Het tweede punt dat ik wil aanhalen, is een gevoel dat ik overhield na de eerste match van de League Phase tegen Dortmund", gaat onze commentator voort.

"Toen had je wéér het gevoel dat Club Brugge goed speelde en meer verdiende, maar er stond wel 0 tegen 3 op het scorebord in Jan Breydel. Een vervolgstuk van de zovele campagnes die op die manier zijn verlopen."

"Iedereen maakte zich toen op voor de traditionele schouderklopjes. Club doet het niet slecht, maar uiteindelijk is het collectief net iets té bleu of te zwak om op Champions League-niveau te gaan acteren."

"Want in het nieuwe format - waar doelpuntensaldo o zo belangrijk bleek - meteen 3 goals slikken, gaf wel de indruk dat het weer net niet zou worden."

Club Brugge opende zijn CL-avontuur met 0-3 in eigen huis.

3. De klik in Graz

"Dan volgde de noodzakelijk goal van Tzolis in Oostenrijk", aldus Boudeweel. Bij Europese laagvlieger Sturm Graz was het absoluut van moeten voor Club Brugge. Gelukkig vond de Belgische landskampioen net daar zijn succesrecept op het middenveld. "Tzolis kwam daar eindelijk aan de oppervlakte met een prachtige goal, maar het was ook vooral de start van de driehoek Onyedika, Jashari en Vanaken." "Op de voetballer Jashari ben ik gewoon verliefd. Hij doet alles goed en is een drijvende kracht op het middenveld. En over de klasse van Hans Vanaken - die intussen zijn 50e CL-match speelde - is alles al gezegd." "Dus ja, die driehoek vind ik het vermelden waard."

Jashari bleek de ontbrekende sprankel op het middenveld.

4. Rustpunt Nicky Hayen

"Het volgende punt dat ik wil maken, is eerder een pluim aan de staf van Club Brugge." Want niet alleen de spelers, ook de trainer werkte een campagne af om trots op te zijn volgens onze radiocommentator. "Er was altijd een duidelijk wedstrijdplan. Dat dankzij een Nicky Hayen die een gigantische ontwikkeling doormaakte als gewezen trainer van Club NXT." "Ik vermoed dat hij het nooit zelf had verwacht wat hij met dit team op zo'n korte tijd kon verwezenlijken. Daarenboven straalde hij steeds rust uit én zei hij de juiste dingen op persconferenties." "Daarnaast maakte hij steeds tijd voor de pers op officieuze momenten, al was het maar om even te dollen. Toch steeds stijlvol en respectvol. Daar moet ik mijn petje voor afdoen."

Nicky Hayen oogstte zelfs respect van Pep Guardiola.

5. Belgische doe-het-zelvers

"Als laatste misschien wel het feit waar blauw-zwart het meest trots op kan zijn", deelt Tom Boudeweel zijn laatste bemerking. "Enkele jaren geleden stelde Club een doel om meer Belgische jeugdproducten in het A-elftal te krijgen. Nu zijn er een handvol spelers die op het allerhoogste niveau hun vleugels hebben uitgeslagen." "Dan heb ik het niet alleen over die magische helft in Bergamo, maar over de hele campagne. Oké, er werden foutjes gemaakt, maar de jonkies verlieten zelfs tegen City of Juventus het veld niet met het schaamrood op de wangen." "Voor Club Brugge zijn ze dus een houvast geworden. En ze hebben hun positie zelf afgedwongen. Iets om mee te nemen uit het Europese avontuur."