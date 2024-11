Houdt grasmat van Koning Boudewijnstadion stand tegen Italië? "Er is hard gewerkt, het veld is bespeelbaar"

De Rode Duivels ontvangen vanavond Italië in het Koning Boudewijnstadion, maar de grasmat op de Heizel zag de voorbije weken ferm af. Moeten Lukaku en co. straks op een patattenveld spelen of valt het allemaal wel mee? "Voor ons is het veld uitstekend", wuift de Brusselse sportdienst het probleem weg.