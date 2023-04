Kevin De Bruyne verklaart Liverpool doodziek na goal en assist in eenzijdige topper

Waarom Liverpool het dit seizoen zo goed doet tegen betere tegenstanders? Het is meer dan ooit een counterploeg geworden: levensgevaarlijk als het ruimte krijgt.

Als een donderslag bij heldere hemel bracht de onvermijdelijke Mohamed Salah zijn ploeg na een scherpe counter op voorsprong. Diogo Jota fungeerde als perfecte pivot en schonk zijn spitsenbroertje zo de kans om het leer heerlijk in het zijnetje te krullen.

Geen enkele topploeg pakte al meer punten tegen de top 6 dan The Reds. Manchester City - dat zonder de geblesseerde Erling Haaland moest spelen - was alvast gewaarschuwd, maar keek na een kwartier spelen toch al tegen een achterstand aan.

Liverpool is dit seizoen klein tegen de kleintjes, maar (normaal gezien) ook groots tegen de groten.

Waarom Liverpool het dan toch zo moeilijk heeft dit seizoen? Het is meer dan ooit een counterploeg geworden: het kan een wedstrijd gewoonweg niet meer controleren.



Dat kon de ploeg van Jürgen Klopp ook niet verstoppen tegen zijn antilichaam City, dé controlefreafs bij uitstek. De blauwhemden bleven rustig na de tegentreffer en toonden zich baas over de dimensies van tijd en ruimte.



Het tikte Liverpool bij momenten helemaal tureluurs en verzilverde zijn heerschappij een eerste keer via Julian Alvarez, die na een half uur en een knappe combinatie de voorzet van smaakmaker Jack Grealish tegen het net werkte. De metronomen op het middenveld, Kevin De Bruyne en Ilkay Gundogan, zetten meteen na de rust de puntjes op de "i".



Het verschil tussen de eeuwige rivalen werd niet enkel op het veld pijnlijk duidelijk wanneer MVP Grealish via een uitgemeten voorzet van KDB nog voor de 4-1-eindstand zorgde, ook in het klassement is de kloof veelzeggend groot: 22 punten.



Dit City is klaar om de strijd om de titel met Arsenal aan te gaan. Liverpool daarentegen blijft buiten de Europese plekjes aanmodderen.