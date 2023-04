Vreest Klopp voor ontslag? "Als dit mijn eerste seizoen was, zag het er anders uit"

Jürgen Klopp loodste Liverpool de voorbije seizoenen onder meer naar de Champions League, Premier League-titel, FA Cup en League Cup.

Maar dit seizoen draait het niet bij The Reds: na een veelzeggende 4-1-nederlaag tegen Manchester City blijft Liverpool op de achtste plek steken in de Premier League.

Zondag werden Brendan Rodgers (Leicester City) en Graham Potter (Chelsea) bedankt voor bewezen diensten, maar Klopp krijgt nog steeds het vertrouwen van het Liverpool-bestuur.

"Als dit mijn eerste seizoen was, zagen de zaken er allicht iets anders uit", aldus de 55-jarige Duitser.

"Ik denk dat de olifant in de kamer is waarom ik hier nog steeds zit in deze gekke wereld", zei Klopp . "Ik ben me ervan bewust dat ik hier zit vanwege het verleden en niet vanwege hoe we dit seizoen hebben gepresteerd."

Vreest de Duitser voor zijn job? "Neen, maar ik denk ook niet dat Graham bang was. Je hoeft niet bang te zijn. Ik ben hier om te presteren, en niet als talisman. Dat weet ik voor 100 procent. Ik denk aan niets anders."