Steeds meer toppers passen voor Nations League, tot ergernis van Harry Kane: "Er wordt van deze periode geprofiteerd"

Niet alleen bij de Rode Duivels, maar ook internationaal halen almaar meer voetbaltoppers hun neus op voor de Nations League. De overvolle voetbalkalender lijkt de boosdoener, al is niet iedereen die mening gediend. "Je land gaat boven elke clubsituatie", hield Harry Kane woensdag een pleidooi.

Maar landen als Engeland, Spanje, Polen of Noorwegen zijn wél nog volop in de race om kwalificatie en zullen hun topspelers dus behoorlijk missen.

Bij België, dat behoudens een mirakel niet meer in aanmerking komt voor de kwartfinales, valt de afwezigheid van De Bruyne en co. nog enigszins te verantwoorden.

Halen ook hun neus op voor een Nations League-tussendoortje: Robert Lewandowski bij Polen, Lamine Yamal bij Spanje en Martin Ødegaard bij Noorwegen. Allen met excuses als "licht geblesseerd" of "uit voorzorg".

Kevin De Bruyne, Youri Tielemans, Charles De Ketelaere, Jeremy Doku, Thomas Meunier ... Domenico Tedesco zag heel wat belangrijke pionnen afhaken voor het komende tweeluik in de Nations League.

Robert Lewandowski bleef "uit voorzorg" in Barcelona en gaf verstek bij Polen.

"De huidige kalender dwingt ons over onze fysieke en mentale grens."

"Het is gewoon te veel. Het wordt voor ons steeds moeilijker om te voldoen aan de eisen van zowel club- als interlands", sprak De Bruyne recent nog bij The Athletic.

De Nations League werd in 2014 in het leven geroepen om komaf te maken met de doelloze oefenwedstrijden, maar als gevolg werd de destijds al bomvolle voetbalkalender nog wat drukker.

Het is duidelijk dat na zes jaar en drie edities veel Europese toppers nog altijd niet warm lopen voor de Nations League . En dat heeft veel te maken met de eivolle kalender.

Kevin De Bruyne liet de voorbije interlandperiodes aan zich voorbijgaan, Romelu Lukaku is er na een afwezigheid van enkele maanden wel terug bij.

"Onder de vorige bondscoach is het plezier om voor de nationale ploeg te spelen weer teruggebracht. Dat mag absoluut niet verloren gaan", pleitte Kane voor meer engagement naar het Engelse elftal toe.

Harry Kane maakte een halve exodus mee bij Engeland. Declan Rice, Phil Foden, Bukayo Saka, Cole Palmer, Jack Grealish, Trent Alexander-Arnold, Levi Colwill en Aaron Ramsdale: allen haakten ze af bij de "Three Lions". Tot onvrede van hun aanvoerder.

Uiteraard is het een lastige periode in het seizoen, en misschien wordt daar wel een beetje van geprofiteerd. Maar als ik eerlijk ben, dan vind ik het maar niets.

Uiteraard is het een lastige periode in het seizoen, en misschien wordt daar wel een beetje van geprofiteerd. Maar als ik eerlijk ben, dan vind ik het maar niets.

"Ik vind dat Engeland voor alles komt. De nationale ploeg is het belangrijkste waarvoor je kan spelen als professioneel voetballer. Het komt voor de club, voor elke clubsituatie."



"Het is een beetje jammer wat deze week gebeurt. Uiteraard is het een lastige periode in het seizoen, en misschien wordt daar wel een beetje van geprofiteerd. Maar als ik eerlijk ben, dan vind ik het maar niets."