"FIFA misbruikt zijn macht": Spelersvakbond en competities klagen volle kalender aan bij Europese Commissie

Wat al even in de lucht hing, is vandaag geofficialiseerd.



De Europese spelersvakbond FIFPRO Europe en de organisatie van Europese competities, verzameld in de European Leagues, spannen samen met La Liga bij de Europese Commissie een juridische procedure aan tegen de Wereldvoetbalbond FIFA.

Ze klagen de steeds uitdijende kalender aan die door de FIFA aan de spelers wordt opgelegd.

Op een persconferentie in Brussel werd maandag door de betrokken partijen meer uitleg gegeven bij de beslissing om gerechtelijke actie te ondernemen.

Onder meer de uitbreiding van het WK voor Clubs in 2025 (van 7 naar 32 teams) en die van het WK in 2026 (waaraan 48 landen zullen deelnemen in plaats van 32 in 2022) zijn hen een doorn in het oog.