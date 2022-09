Nooit was de voetbalmarathon zo extreem: welke tol eist de overvolle kalender straks?

Planningdiensten bij Club Brugge, Anderlecht, KAA Gent en Union draaien overuren. Voor de 4 Belgische vertegenwoordigers breken de weken van de waanzin aan.

"Ik heb mijn vrouw en kinderen al gezegd dat ze mij de komende maanden niet veel kunnen zien", lachte een betrokken speler dit weekend.

Alle volgers zijn het er unaniem over eens: zo druk als de komende tijd was de voetbalkalender nog nooit. Een gevolg van dat veelbesproken WK in november en december.

Want de UEFA besliste om alle Europese groepsfases te voltooien vóór het wereldkampioenschap in Qatar. Normaal staat de laatste speeldag rond 9 december ingepland, straks zijn we op 2 november al klaar.

Natuurlijk moet ook de Belgische voetbalbond zijn kalender afgewerkt krijgen. En dus moet er midden oktober nog een midweekspeeldag afgewerkt worden, tien dagen voor het WK wordt er zelfs nog gevoetbald in de Croky Cup.

Een moordende marathon wacht.