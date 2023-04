Wim Fissette gelooft in Belgische kansen: "Canada is favoriet, maar wij zijn niet kansloos"

Geen Elise Mertens (WTA-29), Maryna Zanevska (WTA-76) of Alison Van Uytvanck (WTA-97) in Canada. Zij pasten voor de verre trip. België doet het deze week met Ysaline Bonaventure (WTA-86), Greet Minnen (WTA-171), Yanina Wickmayer (WTA-190) en Kirsten Flipkens (WTA-43 dubbelspel).

"Ik geloof in mijn team. In zulke wedstrijden is vertrouwen altijd heel belangrijk. Canada is een sterke tegenstander. Op papier zijn zij favoriet, maar we zijn zeker niet kansloos. We zijn er goed op voorbereid, zijn er fysiek en mentaal klaar voor. Ik kijk echt uit naar deze eerste opdracht als kapitein", vertelt Wim Fissette.



Met de afwezigen wil Fissette zich niet bezighouden. "Ook de speelsters die hier wel zijn, hebben de kwaliteiten om het verschil te maken. Ze zijn het seizoen goed gestart en ik ben ervan overtuigd dat ze ook hier een sterke prestatie neer zullen zetten."