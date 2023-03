Elise Mertens mept zich vlot naar 1/8e finales in Miami: "Weet dat ik nog beter kan"

Een wedstrijd van bijna 2 uur vertaalt zich naar een vlotte zege voor Elise Mertens. Althans op het scorebord.

Tegen het 29e reekshoofd in Miami, Petra Martic, moest de 27-jarige Belgische wachten tot 4-4 om eindelijk door de opslag te gaan van haar tegenstander. De late break volstond meteen voor setwinst.

In de tweede set volgde een breakfestijn. In de eerste 5 servicegames ging die 4 keer verloren. 3 keer in het voordeel van Mertens, waardoor onze landgenote uitliep tot 1-4. Die voorsprong hield ze makkelijk vast op weg naar de 1/8e finales.

Bij de laatste zestien treft de Belgische nummer 1 de Kazachse speelster Jelena Rybakina (WTA 7), vorig jaar de beste op Wimbledon. Rybakina versloeg in haar derde ronde de Spaanse Paula Badosa (WTA 29) in drie sets: 3-6, 7-5 en 6-3.

Mertens is ook nog in het dubbelspel actief in Miami. Samen met de Australische speelster Storm Hunter speelt ze er zondag in de 2e ronde.