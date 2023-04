Geluk van de "lucky loser" is op: Chileen houdt Bergs uit kwartfinales in Houston na twee tiebreaks

2 uur en 10 minuten voor 2 sets. De klok maakte iedereen duidelijk dat Zizou Bergs zich niet zomaar naar de slachtbank liet leiden.

In de eerste set knokte de Belg zich terug na vroege breaks van zijn Chileense tegenstander. Bergs sleepte een tiebreak uit de brand, waar hij nipt tekort kwam.

In de tweede set hetzelfde verhaal. Opnieuw geen verschil tussen beide tennissers na 12 punten. Ook dit keer moest Bergs het dominante tennis aan Garin laten. Na 7-1 in de tweede tiebreak moet hij het toernooi verlaten.

De 23-jarige Bergs werd als "lucky loser" opgevist voor de hoofdtabel nadat de Amerikaan Brandon Nakashima (ATP 44) afhaakte. Die was als derde reekshoofd vrij in de eerste ronde, zodat Bergs meteen in de achtste finales aan de slag mocht. De Limburger sneuvelde aanvankelijk in de tweede en laatste kwalificatieronde.