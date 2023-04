Opnieuw prijs voor Gillé en Vliegen: Belgisch tennisduo wint 7e ATP-toernooi in Estoril

Sander Gillé en Joran Vliegen hebben zondag het graveltoernooi in het Portugese Estoril (562.815 euro) op hun naam geschreven.

In de finale versloegen ze de Serviërs Miomir Kecmanovic en Nikola Cacic relatief gemakkelijk in twee sets. In minder dan een uur klaarde het duo het klusje: met 6-3 en 6-4.

Het is de zevende ATP-titel voor het Belgische dubbelpaar, de tweede dit seizoen. In 2019 wonnen ze in Bastad, Gstaad en Zhuhai, in 2020 in Astana, in 2021 in Singapore en in januari van dit jaar in Pune.