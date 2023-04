Karl en José kiezen "renner van het voorjaar" en troosten Van Aert: "We gaan niet aan hem twijfelen, hé"

Karl: "Dat weten we niet, maar Van der Poel is het niet gewoon om spelletjes te spelen."

José: "Dat mogen we stilaan zeggen. Deels omdat Tadej Pogacar hier niet aanwezig was, maar als je ziet wat hij in Milaan-Sanremo deed. Hij reed er weg op de Poggio, waar niemand dacht dat het kon. En dan vandaag... Oké, koers is koers en hij dwingt het geluk af. Ook met zijn tweede plaats in de Ronde, is Van der Poel de klassieke renner van het voorjaar."

Jumbo en Van Aert rijden geslaagd voorjaar

Karl: "Wat opviel: Jumbo - Visma kende wel heel veel pech."

José: "Van de ene lekke band naar de andere. Een heel goeie Christophe Laporte moest aan de kant, jammer voor hem."

Karl: "Wat zeg je morgen tegen Van Aert?"

José: "Rust, streep eronder. Heb je een slecht voorjaar gehad? Neen. Het was zelfs een goed voorjaar. Was je klaar? Ja. Hebben we fouten gemaakt? Neen, het bestaat ook dat sommige renners op bepaalde dagen beter zijn. Maar we gaan nu niet beginnen te twijfelen aan Wout van Aert, hé."

Karl: "De uitspraak van Zeeman over de monumenten, keert dat als een boemerang terug in zijn gezicht?"

José: "Dat heb ik van in het begin gezegd. Dat is geen uitspraak, maar grootspraak. Het was ook weinig respectvol naar de andere wedstrijden toe. Organisatoren van Gent-Wevelgem of de E3 zijn dan met niets belangrijks bezig? Neen, grote fout van Merijn Zeeman. Als je vijf keer wint, heb je toch een super voorjaar gereden."