Van der Poel trekt met "vrij goede" benen naar Roubaix: "Van Aert is niet topfavoriet, dat is duidelijk"

"Wout niet favoriet, maar Roubaix ligt hem beter"

Mathieu van der Poel is het eens met Wout van Aert. "Dat hij niet dé absolute topfavoriet is, is wel duidelijk", zegt de Nederlander in een gesprek dat de ploeg in elkaar knutselde ter vervanging van een persconferentie.

Ziet Van der Poel zichzelf dan als de grootste kanshebber? "De benen zijn vrij oké", oordeelt hij. "In de Ronde en Scheldeprijs voelde ik me al vrij goed. De Ronde ligt me wel beter dan Roubaix, maar als ik dezelfde benen heb, moet ik mee kunnen doen voor winst."

Al wil de renner van Alpecin-Deceuninck daarmee geen prik uitdelen aan Van Aert. "De ene was misschien al iets beter dan de andere vorige week, maar dit is een andere wedstrijd. Ik denk dat het Wout ook wat beter ligt dan de Ronde van Vlaanderen."

"Bij Roubaix zijn er wat meer kanshebbers, omdat er wat geluk bij gemoeid is. Toch zijn het de namen die iedereen verwacht: ook Ganna, Küng, Pedersen, Asgreen en Lampaert denk ik meteen aan. Maar er kunnen meer renners de wedstrijd winnen."