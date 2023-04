Volgens Van Avermaet is finale rijden hoogst haalbare: "Gelukkig reed ik in gouden jaren niet tegen Grote 3"

Greg Van Avermaet won in 2017 nog Parijs-Roubaix, toch behoort hij zondag niet tot de favorieten in wat misschien zijn laatste helleklassieker is. Volgens "gouden Greg" wordt het, door het steeds stijgende niveau, steeds moeilijker om een klassieker te winnen: "Ik heb echt medelijden met de renners van de 2e lijn, zij rijden niet meer voor de overwinning."

Greg Van Avermaet, die tussen 2010 en 2020 steevast meestreed voor de prijzen in het voorjaar, merkt dat het steeds lastiger wordt voor de schaduwfavorieten om een grote koers te winnen. Dat komt vooral door de aanwezigheid van de Grote 3, die de overwinningen aan elkaar rijgen. Van Avermaet geeft al lachend toe dat hij van geluk mag spreken dat hij het in zijn beste jaren niet hoefde op te nemen tegen Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar. "Ik heb echt medelijden met renners zoals Stefan Küng of Valentin Madouas. Zij rijden ook steeds op een heel hoog niveau, maar vechten telkens voor een ereplaats. Dat moet frustrerend zijn."



"Er wordt dan al snel gezegd dat je niet goed genoeg bent, maar als je een top 10-plaats kan behalen, is dat toch ook al een heel straffe prestatie."

Hoger niveau, andere manier van koersen

Wat maakt het dan zo moeilijk om als schaduwfavoriet te scoren? Van Avermaet ziet vooral dat het koersverloop sterk veranderd is, in het nadeel van de outsiders. "De koers wordt veel sneller geopend door Van Aert, Van der Poel en Pogacar. Daarom moeten de andere renners nóg vroeger anticiperen." "In de Ronde merkte je dat het de hele dag nooit stil lag. Daardoor krijg je een extra snelle en lastige koers, wat opnieuw in het voordeel van die 3 is, want zij hebben in het slot steeds een extra versnelling in huis waar de rest geen antwoord op heeft."

Je kan niet ontkennen dat we met 3 fenomenen zitten die overal kunnen meedoen voor de zege. Dat is ongezien. Greg Van Avermaet

Er wordt vaak gesuggereerd dat het niveau van het wielrennen de laatste jaren sterk is gestegen. Van Avermaet is ondertussen een ancien in het peloton en hij heeft verschillende generaties toppers zien komen en gaan. Hoe schat hij het niveau in? "Het is moeilijk om generaties met elkaar te vergelijken. Maar je kan niet ontkennen dat we met 3 fenomenen zitten die overal kunnen meedoen voor de zege, dat is toch wel ongezien." "In mijn tijd kwam een Tourwinnaar als Chris Froome niet meerijden in Roubaix of Vlaanderen, iedereen was veel specifieker met een doel bezig."

Van Avermaet kadert dat verschil ook meteen, het heeft volgens hem vooral te maken met de wetenschappelijke en technische evolutie van de sport.

"Je merkt bijvoorbeeld dat er hogere wattages worden getrapt, de fietsen zijn ook geëvolueerd, alles wordt meer uitgezocht. Vroeger was het toch allemaal veel amateuristischer."

Van Avermaet zag vanop de eerste rij hoe de grote 3 de koers veranderden.

Makkelijker scoren na Roubaix

Het wordt dan wel moeilijker om te winnen, toch blijft Van Avermaet strijdvaardig. Ondanks de tegenvallende resultaten in de voorjaarsklassiekers, zijn beste prestatie was een 34e plaats in de Omloop, gelooft hij nog steeds in een overwinning dit jaar. In Parijs-Roubaix mogen we geen mirakels van de olympische kampioen van 2016 verwachten. Hij heeft zijn beste vorm nog niet te pakken na ziekte in aanloop naar de Ronde van Vlaanderen.

"Woensdag voelde ik me wel al iets beter op training, ik hoop dan ook dat deze lijn zich verderzet naar zondag en dat ik toch nog eens de finale kan rijden."

"Ik blijf gemotiveerd om in Roubaix iets te presteren. Ik geniet nog steeds van dit soort wedstrijden, het blijft een eer om te mogen starten. En natuurlijk wil ik een goed resultaat rijden."

In de monumenten staat iedereen in topvorm aan de start met super sterke ploegen rond zich. Dan wordt het heel moeilijk om podium te rijden en koersen te winnen. Greg Van Avermaet

Later in het seizoen ziet de Oost-Vlaming meer kansen.

De klassiekers zitten er voor de grote 3 namelijk op na zondag. Dan wordt het volgens Van Avermaet toch iets makkelijker om er bepaalde koersen uit te kiezen en daar te proberen een goed resultaat neer te zetten.



"In de monumenten staat iedereen in topvorm aan de start met super sterke ploegen rond zich. Dan wordt het heel moeilijk om podium te rijden en koersen te winnen."



"Naarmate die periode passeert, groeien de kansen. Al wil ik niet zeggen dat het dan opeens gemakkelijk wordt."

Van Avermaet won 6 jaar geleden de helleklassieker.

Contractverlenging, of niet?

Van Avermaet is aan zijn laatste contractjaar bezig bij AG2R. De Oost-Vlaming is 37 en zit in de nadagen van zijn carrière. Toch heeft hij nog niet nagedacht over een eventuele contractverlenging. Daar wil Van Avermaet pas na de klassiekers over beslissen, eerst wil hij zo goed mogelijk het voorjaar afsluiten. "Je wil niet met het idee aan de start staan dat het je laatste wedstrijd wordt, al kan dat in principe wel het geval zijn. Dat is niet goed voor je focus." Zijn tegenvallende prestaties, in de Ronde eindigde hij op een teleurstellende 62e plaats, hebben volgens Van Avermaet geen impact op een verlengd avontuur.