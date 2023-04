Lotte Kopecky: "Als ik of een ploeggenote niet win, zal ik teleurgesteld zijn"

Team SD Worx domineert het voorjaar tot nu toe, maar de Nederlandse formatie slaagde er nog nooit in om Parijs-Roubaix te winnen. Daar wil Lotte Kopecky verandering in brengen.

Dit jaar was Kopecky al goed voor winst in de Omloop Het Nieuwsblad, Nokere Koerse en de Ronde van Vlaanderen. "Parijs-Roubaix had ik vooraf aangekruist. Mijn voorjaar kan al niet meer stuk, maar daarom ben ik niet minder gemotiveerd om op de piste van Roubaix te zegevieren."

"Al ben ik een stuk minder zenuwachtig dan vroeger. Ik ben al het hele seizoen ontspannen. Ik voel op de één of andere manier minder druk op mijn schouders. Daarnaast kunnen we als ploeg zonder zorgen pijlen verschieten in een wedstrijd. We weten dat er altijd nog andere rensters klaar zitten om over te nemen."



"Ik hoop dat ik de dubbel Ronde van Vlaanderen/Parijs-Roubaix kan waarmaken, maar dat zal verre van eenvoudig zijn. De pechfactor speelt sowieso mee en ik verwacht sterke tegenstand van Trek-Segafredo. Als ik niet win, zal ik zeker teleurgesteld zijn. Tenzij iemand anders van Team SD Worx de kei mee naar huis neemt."