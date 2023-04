Lotte Kopecky is mentaal sterker dan ooit: "Voorbije maanden waren wel heftig"

"Of ik gisterenavond gefeest heb? Het zou een beetje gek zijn om mijn conditie weg te gooien. Parijs-Roubaix komt er ook nog aan."

Ondanks een slechte nacht straalde Lotte Kopecky toen ze vandaag de pers te woord stond na haar glansprestatie in de Ronde.

"Er gierde gisterennacht nog veel adrenaline door mijn lijf. Het duurde even vooraleer ik in slaap geraakte."

Kopecky had zichzelf beloofd om de fiets vandaag niet aan te raken. "Maar ik was vroeg wakker en zag dat het mooi weer was. Ik heb dan maar even mijn benen losgegooid."