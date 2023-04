Verbluffende Lotte Kopecky is opnieuw de beste in de Ronde van Vlaanderen

Een gelukkige Demi Vollering (SD Worx) net na de finish. Met haar eigen 2e plaats én met de winst van ploeggenote Lotte Kopecky.

"Lotte, wat een beest!", zo sprak haar reactie boekdelen. "Het was echt een hele zware dag vandaag."

Richting de Oude Kwaremont zag het er even naar uit dat Vollering en co weer zouden aansluiten bij Kopecky. Maar dat voorkwam die laatste met een ultieme versnelling.

"Ze is super sterk. Het was ook haar plan om van daar ergens aan te gaan, maar ze was er al vroeg op uit. Het is schitterend dat ze het zo vol kan houden."

In de achtervolgende groep legde Vollering samen met Reusser de boel lam. 'Het was best wel zwaar, met de koude die ook in je benen kruipt. Maar het is gelukt, ik ben weer super trots op de meiden", sloot Vollering af.