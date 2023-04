Schittert Kopecky ook in Roubaix? "Bij verkenning konden ze haar geen 200 meter volgen op kasseien"

Vanop de motor was Paul Herygers een bevoorrechte getuige van de krachttoer van Lotte Kopecky. "Het is ongelofelijk hoe zij met een fiets kan rijden", zag hij in haar spoor in de Ronde.

"Ik had het deze winter al gezegd: wat de natuur met Kopecky heeft gedaan, is fenomenaal en dat komt er nu allemaal uit. Ze kan met de fiets rijden, ze is kerngezond en zal nog zulke prestaties neerzetten."

Volgens Herygers heeft Kopecky "de formule voor succes gevonden". "We hebben de top vast in de vrouwenkoers."

Wat opvalt, is dat "sprintster" Kopecky het nu vooral solo doet. "Ze hoeft haar tegenstandsters niet zo te martelen, omdat ze ook razendsnel is aan de streep", aldus Herygers. "Maar tegenwoordig gaat ze solo."

"Ze kan nog altijd "smerig hard" sprinten, maar het is voor de kijker ook interessant dat ze de andere kant van Kopecky laat zien."

"Wat een machine. Ze heeft een enorme stap vooruitgezet en is tot veel meer in staat dan we tot nu toe dachten. Het zal alleen nog maar in stijgende lijn gaan en het einde is nog niet in zicht. Ze staat alleen op de wereldtop."