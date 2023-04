Tim Wellens geeft update: "Proficiat, Tadej" & "Sleutelbeen in 4 stukken"

Wellens ging gisteravond al onder het mes in het ziekenhuis van Herentals. Van daaruit stuurde hij rond 6 uur vanochtend een tweet met 4 boodschappen.



Zijn eerste gedachte waren felicitaties voor kopman Pogacar en zijn teammaats. Ten tweede bedankte hij iedereen voor de vele steunbetuigingen aan zijn adres.



Ook het personeel van de ziekenhuizen in Oudenaarde en Herentals kregen een dankjewel, waarna hij tot slot zijn eigen medische situatie beschreef: "Sleutelbeen in 4 stukken. Ik heb heel veel pijn, maar het zou over enkele dagen al veel beter moeten zijn."



Het is nog niet duidelijk wanneer Wellens weer in competitie zal treden.