Tim Wellens, lijfwacht van Tadej Pogacar: "Ik denk dat ik meer stress heb dan hij"

Iedereen praat tegenwoordig over het almachtige Jumbo-Visma, maar Tim Wellens en zijn UAE-maats willen bewijzen dat het zevental uit de Emiraten geen los zand is.

"Wat het verschil is met die gele mannen? Dat zij al koersen gewonnen hebben", lacht Wellens over de ploegmakkers van Wout van Aert. "Maar ook wij hebben een goeie ploeg en we zijn heel gemotiveerd."

"De kans is reëel dat Jumbo-Visma van ver aanvalt. Christophe Laporte en Tiesj Benoot kunnen verrassen waar niemand het verwacht."

"Hopelijk zitten wij dan vooraan en kunnen we goed counteren. Het is ook niet zo dat Jumbo-Visma de enige ploeg in koers is. We moeten gewoon alert zijn."