Tadej Pogacar kent zijn opdracht voor de Ronde van Vlaanderen: "Alleen finishen"

Op Twitter verscheen een berichtje waarin stond dat Tadej Pogacar nog nooit een eendagskoers heeft gewonnen waarin ook Wout van Aert én Mathieu van der Poel samen aan de start stonden.

"Ja, die tweet heb ik ook net gezien", lachte de Sloveen. "Ach, zij hebben ook nog nooit een grote ronde gewonnen", knipoogde hij.

Pogacar moet natuurlijk voorbij het duo geraken om te winnen in Oudenaarde. "Ik moet over mijn beste benen beschikken en ik denk dat ik alleen moet finishen. Dat is cruciaal."

"Ja, dat is bijzonder moeilijk, maar als je er het juiste moment uitpikt, dan is het misschien mogelijk."

Deze voormiddag ging hij met zijn vergrootglas een kijkje nemen in de Vlaamse Ardennen. "Belangrijk, want ik ben nog niet zo vertrouwd met al deze wegen."