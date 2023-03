BEKIJK: Van Aert komt ten val en sleurt Pidcock mee, handshake en duimpje als excuses

Wout van Aert had zich de voorbije dagen koest gehouden in Tirreno-Adriatico, maar rit 4 naar Tortoreto prikkelde hem om zich een eerste keer dit seizoen te testen.



Van Aert maakte een hele dag een alerte indruk en zat op iets minder dan 5 kilometer van de finish perfect gepositioneerd. Maar door een plots uitwijkmanoeuvre kwam hij niet alleen zelf ten val, maar nam hij ook concurrent Tom Pidcock mee.



Beide toppers bleven even op het asfalt zitten. Nadat Van Aert zich ervan vergewist had dat er niet veel aan de hand is, stapte hij op Pidcock af om zich met een handdruk te verontschuldigen. Met een duimpje naar de camera liet hij nadien ook zien dat hij zich ondanks de val nog prima voelt.