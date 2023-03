Wout van Aert schrobt zijn wonden en bedankt lachend zijn zeemvel: "Literally saved my ass"

Na zijn val reed Wout van Aert in alle rust naar de finish. Daar was hij ook niet gehaast en gaf hij een duidelijke en serene uitleg aan de Belgische pers.

"Ik probeerde mijn positie te verdedigen bij mijn ploeg. Tom (Pidcock) zakte af en toen ik dacht dat ik voorbij hem was, voelde ik dat er iemand in mij haakte en werd ik tegen de grond gesleurd", vertelde hij.

"Ik was aan het vechten voor mijn positie en zulke incidenten kunnen gebeuren. Of er schade is? Dat lijkt mee te vallen."

"Ik heb niet te veel pijn. Ik ben goed geschaafd, maar ik hoop dat het oké is. Het is niet mijn gewoonte om te vallen, maar je ziet dat het snel gebeurd is."

"Ik was best tevreden over wat er voor die val gebeurde, al moest het zwaarste nog komen. En het is een hele grote pleister op de wonde dat Primoz nog wint."

Van Aert finishte uiteindelijk als 80e op 7'40" van zijn winnende ploegmaat.