Wout van Aert kiest dagen uit: "Ik kan alleen maar beter worden als ik echt meekoers"

Wout van Aert reed een anonieme tijdrit en stuurde ook gisteren tijdig uit. "Het is toch wel verlopen zoals ik wilde. Het was een lange dag gisteren, goed om er weer in te komen", vertelde hij zonet bij de start.

"De aanpak is nu anders", zegt Van Aert nadat zijn stage op Tenerife verstoord werd door ziekte. "Maar vorig jaar liet ik het ook af en toe lopen in Parijs-Nice en dat deed ik bijvoorbeeld ook in de Dauphiné."

Van Aert wil in Italië "een mooie stap zetten" en heeft zijn ritten uitgepikt. "Ik kan alleen maar beter worden als ik echt meekoers."

"Dagen zoals dinsdag, daar zal ik niet veel beter van worden. Later deze week wordt het wel lastiger."

De Belgische toprenner geeft toe dat de lange uithuizigheid knaagt, maar weet ook dat het in Italië beter is dan in België: "Ik kreeg foto's van de sneeuw: misschien is het dan toch niet slecht om hier te zijn."