De 0 is weg voor Alpecin-Deceuninck na perfecte lead-out van Van der Poel voor Philipsen

clock 16:06 16 uur 06. Bahrain Victorious en Alpecin-Deceuninck hadden de pen in de laatste kilometer in handen, achter hen was er even een klein bresje. Daardoor konden Jakobsen, Van Aert en Girmay niet meer opschuiven. Positionering was cruciaal en dat hadden Van der Poel en Philipsen perfect begrepen. . Bahrain Victorious en Alpecin-Deceuninck hadden de pen in de laatste kilometer in handen, achter hen was er even een klein bresje. Daardoor konden Jakobsen, Van Aert en Girmay niet meer opschuiven. Positionering was cruciaal en dat hadden Van der Poel en Philipsen perfect begrepen.

clock 16:05 16 uur 05. De opluchting is zeer groot bij de blauwhemden, maar als je een sprint op die manier aanpakt, is het een eitje. Van der Poel nam krachtig over en kon zijn versnelling erg lang rekken. "Mathieu was ongelofelijk", reageert de ritwinnaar. . De opluchting is zeer groot bij de blauwhemden, maar als je een sprint op die manier aanpakt, is het een eitje. Van der Poel nam krachtig over en kon zijn versnelling erg lang rekken. "Mathieu was ongelofelijk", reageert de ritwinnaar.

clock 16:05 16 uur 05. Philipsen! Het is eindelijk bingo voor Jasper Philipsen en zijn team! Nog voor hij zijn wiel over de streep gooit, zit Mathieu van der Poel al te juichen. Een prachtige lead-out. . Philipsen! Het is eindelijk bingo voor Jasper Philipsen en zijn team! Nog voor hij zijn wiel over de streep gooit, zit Mathieu van der Poel al te juichen. Een prachtige lead-out.

clock 16:04 16 uur 04. Van der Poel pakt nu over. Nog een meter of 300. Dit ziet er prima uit. . Van der Poel pakt nu over. Nog een meter of 300. Dit ziet er prima uit.

clock 16:04 De vod! Philipsen zit in positie 3 in het spoor van Philipsen. . 16 uur 04. last km De vod! Philipsen zit in positie 3 in het spoor van Philipsen.

clock 16:03 16 uur 03. Ook Van Aert houdt zich staande. Hij gaat een woordje meespreken. Jakobsen wint posities. . Ook Van Aert houdt zich staande. Hij gaat een woordje meespreken. Jakobsen wint posities.

clock 16:03 16 uur 03. We hebben een van de cruciale bochten gerond. Philipsen zit uitstekend, Girmay en Groenewegen zitten wat verder. De ploegmaats zoeken Jakobsen. . We hebben een van de cruciale bochten gerond. Philipsen zit uitstekend, Girmay en Groenewegen zitten wat verder. De ploegmaats zoeken Jakobsen.

clock 16:02 16 uur 02. Wout van Aert nestelt zich in het wiel van Fabio Jakobsen. Wil hij dan toch sprinten? . Wout van Aert nestelt zich in het wiel van Fabio Jakobsen. Wil hij dan toch sprinten?

clock 16:01 16 uur 01. Ineos heeft te lang getalmd om Jumbo-Visma te steunen, waardoor de partituur te veel valse noten bevatte. Op naar een sprint, maar veel knechten happen al naar adem. Nog 3 kilometer. . Ineos heeft te lang getalmd om Jumbo-Visma te steunen, waardoor de partituur te veel valse noten bevatte. Op naar een sprint, maar veel knechten happen al naar adem. Nog 3 kilometer.

clock 16:00 16 uur . Sinkeldam en Van der Poel nemen over en zetten Philipsen in een zetel, maar het peloton klit samen. Kan Jakobsen nu weer naar voren stuiven? Jawel, net op tijd. . Sinkeldam en Van der Poel nemen over en zetten Philipsen in een zetel, maar het peloton klit samen. Kan Jakobsen nu weer naar voren stuiven? Jawel, net op tijd.

clock 15:59 15 uur 59. Nog 5 kilometer. Onder meer Sinkeldam en Van der Poel hebben de overzetboot genomen. Het peloton moet nog 100 meter goedmaken, maar we naderen de bochtensectie. Dan is opschuiven helemaal aartsmoeilijk. . Nog 5 kilometer Onder meer Sinkeldam en Van der Poel hebben de overzetboot genomen. Het peloton moet nog 100 meter goedmaken, maar we naderen de bochtensectie. Dan is opschuiven helemaal aartsmoeilijk.

clock 15:59 15 uur 59. De oproep van Jumbo-Visma wordt eindelijk beantwoord, maar is het niet te laat? We zien ook Arensman, Caruso, McNulty en Girmay kop over kop ronddraaien. . De oproep van Jumbo-Visma wordt eindelijk beantwoord, maar is het niet te laat? We zien ook Arensman, Caruso, McNulty en Girmay kop over kop ronddraaien.

clock 15:58 15 uur 58. Jasper Philipsen neemt risico's en doet een kopbeurt. Het gros van de sprinters is geëlimineerd, maar dat is nog voorbarig. Een hergroepering wenkt zelfs. . Jasper Philipsen neemt risico's en doet een kopbeurt. Het gros van de sprinters is geëlimineerd, maar dat is nog voorbarig. Een hergroepering wenkt zelfs.

clock 15:57 15 uur 57. Het tempo stokt, ook al probeert Tiesj Benoot het weer wat leven in te blazen. Ook Dylan van Baarle legt zich nog eens plat. Het blijft speelbaar. . Het tempo stokt, ook al probeert Tiesj Benoot het weer wat leven in te blazen. Ook Dylan van Baarle legt zich nog eens plat. Het blijft speelbaar.

clock 15:57 15 uur 57.

clock 15:55 15 uur 55. Nog 8 kilometer. De wind blaast niet zo hevig, maar het is wel voldoende geweest om het op de kant te trekken. Alleen wil de rest niet echt meewerken. Wout van Aert spaart zich nu een beetje voor een eventuele sprint. Ook Girmay is mee. . Nog 8 kilometer De wind blaast niet zo hevig, maar het is wel voldoende geweest om het op de kant te trekken. Alleen wil de rest niet echt meewerken. Wout van Aert spaart zich nu een beetje voor een eventuele sprint. Ook Girmay is mee.

clock 15:55 Eerste groepje van een man of 15. Ook Philipsen en Sheffield zijn bij de pinken. Jakobsen heeft zich laten ringeloren. . 15 uur 55. fans Eerste groepje van een man of 15 Ook Philipsen en Sheffield zijn bij de pinken. Jakobsen heeft zich laten ringeloren.

clock 15:53 15 uur 53. Wie draait rond? Benoot, Van Aert, Roglic, Van Baarle, Kelderman, O'Connor, Geoghegan Hart, Alaphilippe. Paniek bij Ganna, maar die rijdt het gat zelf dicht. Klasse. . Wie draait rond? Benoot, Van Aert, Roglic, Van Baarle, Kelderman, O'Connor, Geoghegan Hart, Alaphilippe. Paniek bij Ganna, maar die rijdt het gat zelf dicht. Klasse.

clock 15:53 15 uur 53. Met z'n vijven probeert Jumbo-Visma een coup te plegen en nu breekt het wel. Interessant! . Met z'n vijven probeert Jumbo-Visma een coup te plegen en nu breekt het wel. Interessant!