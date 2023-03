Philipsen: "Beter kon niet", Van der Poel: "Ik doe dit graag en weet dat ik dit kan"

"Vanmorgen zei hij nog dat hij niet zeker was dat hij weer die risico's wilde nemen, want een domme val zou zonde zijn."

"Mathieu heeft me door de laatste kilometers geleid en dan deed hij ook nog zo'n lead-out: beter kon het niet. Het was niet makkelijk om zijn wiel te houden."

Philipsen was mee met de Jumbo-waaier. "Na een enorme inspanning van Filippo Ganna. Ik zat met pijn in zijn slipstream en kon zo aansluiten."

Van der Poel: "Ik ben blij als ik zo mijn ding kan doen voor Jasper"

"Gisteren was het al goed, maar toen raakten we elkaar kwijt in de laatste kilometer", zei een proestende Mathieu van der Poel nadat hij in de armen van Jasper Philipsen was gevallen.

"Vandaag was het meer draaien en keren nadat Jumbo-Visma er een lastige finale van gemaakt had door het op de kant te gooien."

Philipsen was mee met het waaiertje, Van der Poel maakte zelf kort voor de rest van het peloton de sprong naar voren.

"Het was niet aan ons om te rijden, want Jasper was mee. En we zijn er altijd in blijven geloven, want Jasper had gisteren vertrouwen gegeven met zijn sprint. Daarna deden we het perfect."

En zo is die vervelende 0 weg. "Dat leefde vooral in de media. Ik denk niet dat er iemand liever wint dan de renners zelf. Hopelijk zijn we nu gelanceerd."

Van der Poel was de perfecte loods. "Ik doe het graag, ik weet dat ik dit kan. Als we trainen op stage, dan krijg ik vertrouwen van de sprinters."

"Maar het moet meezitten en het is niet zonder gevaar, maar ik ben blij als ik zo mijn ding kan doen voor Jasper."