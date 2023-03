Wout van Aert: "Ik moet niks, ben ervan overtuigd dat ik er dichtbij zal zijn"

"Ik moet niks"

Op papier is de tijdrit van Tirreno-Adriatico (11.5 km) een kolfje naar de hand van Van Aert. Toch denkt de 28-jarige Belg niet aan winnen. "Ik verwacht niet dat ik mee zal doen om de zege in de tijdrit", stelde de tweevoudige Belgische kampioen tijdrijden op een persmoment in Italië.

"Mijn tijdritfiets heb ik pas zondag voor het eerst weer aangeraakt sinds de Tour de France (waar hij de tijdrit naar Rocamadour won, red.)."

De grote doelen van Van Aert komen er snel aan. Hij wil doodgraag voor het eerst scoren in een kasseimonument en veel kenners, commentatoren en analisten zeggen dat het stilaan tijd wordt.

"Ik moet niks", wuift Van Aert de druk weg. "Natuurlijk wil ik graag winnen, maar dat is anders dan moeten."

De voorbereiding op het seizoen verliep niet vlekkeloos. "Misschien is er wel iets meer stress geweest, maar dat heeft vooral te maken met het feit dat ik teruggeslagen werd door ziekte", geeft Van Aert toe. "Ik ga ook niet ontkennen dat het WK veldrijden een teleurstelling was."

"Dat heeft het misschien wel wat moeilijker gemaakt begin februari dan ik zelf had gehoopt, maar er is niet meer stress omdat ik iets moet. Ik probeer altijd het beste van mezelf te geven, dat heb ik al altijd gedaan en dat zal ik ook blijven doen. Dus dan ben ik ervan overtuigd dat ik er dichtbij zal zijn."