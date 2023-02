Wout van Aert past voor Strade Bianche wegens ziekte: "Kan niet op mijn best zijn"

Op de Teide in Tenerife stoomde Wout van Aert zich klaar voor zijn eerste voorjaarsklassieker van het seizoen: de Strade Bianche op 4 maart. Maar door ziekte moet Van Aert zijn plannen overhoop gooien.

"Ik zal zaterdag niet aan de start staan van de Strade Bianche. Ik ga mijn debuut uitstellen naar de Tirreno-Adriatico", vertelt de winnaar van 2020 op sociale media.

"Jammer genoeg ben ik de afgelopen weken enkele dagen ziek geweest. Gelukkig niets al te erg. Na een paar dagen was ik al beter, maar het heeft mijn trainingen wel wat verstoord."

"Ik heb enkele dagen verloren in de opbouw. Toen hebben we beslist dat het beter zou zijn om langer op hoogte te blijven en dan in de Tirreno hopelijk de laatste stap te zetten naar de topconditie."

"We denken dat het niet mogelijk is om op mijn best te zijn in de Strade Bianche. Ik wil kunnen rijden om te winnen en dat zit er momenteel nog niet in. Ik heb nog even tijd nodig. Het is belangrijk om de plannen af en toe bij te stellen."

"Ik kijk vol goede moed naar de Vlaamse voorjaarsklassiekers. Ik kijk ernaar uit om mijn fans langs de kant van de weg te zien."

De wielerliefhebbers keken reikhalzend uit naar de eerste krachtmeting tussen Van Aert, Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar in de Strade, maar uiteindelijk blijft alleen Van der Poel over op de startlijst. Ook Pogacar, de winnaar van vorig jaar, past voor de Strade en kiest voor Parijs-Nice.