"Dylan van Baarle is een kopman en geen helper van Wout van Aert"

Is een ploegmaat zoals Dylan van Baarle (Jumbo-Visma) een zegen of een vloek voor Wout van Aert in de klassiekers? "Van Baarle zal in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix starten met het idee om zelf te winnen", zegt Tom Boonen in Wielerclub Wattage.