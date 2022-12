Dylan van Baarle: “Met Van Aert in de ploeg heb ik meer kans om de Ronde of Roubaix te winnen”

Wout van Aert droomt ervan om dit jaar een vinkje te zetten achter de Ronde van Vlaanderen en/of Parijs-Roubaix.

Is het voor Van Aert een voordeel dat de recentste Roubaix-winnaar Dylan van Baarle vanaf dit seizoen een ploegmaat is? Of is dat net een nadeel?

“Ik kan het in elk geval goed vinden met Wout”, lacht Van Baarle. “We zitten in dezelfde sterke ploeg en daar moeten we allebei gebruik van maken.”

Hoe gaat de ploeg het tactisch aanpakken met 2 topfavorieten in de klassiekers? “Daar hebben we nog niet in detail over gesproken.”

“Dus we hebben ook nog niet besproken of we met een absolute kopman aan de start van de klassiekers zullen staan.”

Van Baarle zou liever een eerste keer de Ronde winnen dan een tweede keer Parijs-Roubaix. “Met Wout in de ploeg heb ik meer kans op een zege in een van die twee klassiekers, maar hetzelfde geldt voor Wout.”