Wielerclub Wattage twijfelt of we beste Van Aert zullen zien in klassiekers: "Verwachtingen bijstellen kan geen kwaad"

De beste Van Aert zullen we volgens Bakelants niet zien in de klassiekers. "Het is altijd maar normaal dat Wout meteen komt meedoen om te winnen. Misschien kan het geen kwaad om de verwachtingen eens wat bij te stellen."

2 dagen na de Strade Bianche komt Van Aert wel aan de start van Tirreno-Adriatico . "Was het niet beter geweest dat Wout ook voor die wedstrijd had afgezegd?", vraagt Bakelants zich af.

Boonen: "Wout is zijn verstand beginnen te gebruiken"

Tom Boonen maakt zich geen zorgen over Van Aert, die vooral focust op een eerste zege in een kasseimonument.

"Ik denk dat Wout eindelijk zijn verstand is beginnen te gebruiken. Hij wil niet meer overal proberen goed te zijn en pikt er nu zijn wedstrijden uit."

"Wout wordt 29, zoveel kansen krijgt hij niet meer om mee te doen voor winst in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix", zegt Boonen, die zelf 3 keer de Ronde won en 4 keer triomfeerde in Roubaix.

"Als Wout de komende jaren eens ziek wordt of valt in het voorjaar, dan schieten er maar 2 of 3 kansen meer over. Het is gewoon tijd om die topklassiekers te winnen."