Uitgeregende Wout van Aert na tijdrit: "Hopelijk volgende dagen beter weer"

Van Aert schuwde (begrijpelijk) de risico's in de openingstijdrit en moest zo meerdere concurrrenten voorlaten. Toch blikte hij positief terug op zijn eerste kilometers van het seizoen.

"Ik ben tevreden over het gevoel", aldus WVA. "Het plan was vandaag om de tijdrit te gebruiken om klaar te zijn voor de rest van de week. Dat is, denk ik, goed gelukt."

Van Aert reed overigens nog steeds in dezelfde tijdritpositie als vorig jaar. Nochtans kan er bijgestuurd worden door nieuwe regels van de UCI. "Maar dit was de enige tijdrit op mijn agenda in het voorjaar. Pas na Roubaix zullen we kijken hoe we winst kunnen boeken met een nieuwe positie."