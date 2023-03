Filippo Ganna droogt iedereen af op (min of meer) opgedroogd parcours in openingstijdrit Tirreno-Adriatico

clock 16:00 16 uur . Net als vorig jaar wint het Italiaanse tijdritkanon dus de eerste rit van Tirreno-Adriatico. In dit soort rijdritten is Filippo Ganna simpelweg de beste renner ter wereld. Morgen mag hij blinken in de leiderstrui in een rit die waarschijnlijk zal uitmonden in een sprinterskans. . Net als vorig jaar wint het Italiaanse tijdritkanon dus de eerste rit van Tirreno-Adriatico. In dit soort rijdritten is Filippo Ganna simpelweg de beste renner ter wereld. Morgen mag hij blinken in de leiderstrui in een rit die waarschijnlijk zal uitmonden in een sprinterskans.

clock 15:57 15 uur 57. Ganna wint! . Valerio Conti, de laatst gestarte renner, rijdt onder de vod de laatste kilometer. Hij zit daar al boven de tijd van Ganna, die nu ook officieel de tijdrit gewonnen heeft.

clock 15:55 15 uur 55. Het is nog even wachten op de laatste renners die binnen druppelen in de tijdrit. De winnaar staat wel al vast met Ganna.

clock 15:53 15 uur 53. 12'28" is uiteindelijk zijn tijd. Filippo Ganna doet bijna een halve minuut beter dan Lennard Kämna. Het verschil is dus duidelijk: Ganna wint de tijdrit en is logischerwijs de eerste leider in deze Tirreno-Adriatico.

clock 15:52 Ganna onder de vod. De Italiaanse stroomtrein blaast lustig verder. Hij heeft nog maar een kilometer af te leggen in deze tijdrit en gaat met overmacht winnen. . 15 uur 52. last km

clock 15:49 15 uur 49. Joao Almeida doet het een pak beter dan zijn ploegmaat Adam Yates. De Portugees komt binnen in een tijd van 13'09".

clock 15:48 15 uur 48. Loetsenko en Van der Poel finishen in elkaars buurt. De Kazak doet dat net in de voorlopige top 10 van de dag, Van der Poel daar buiten.

clock 15:46 15 uur 46. Ganna op ramkoers. Bij het tussenpunt duikt de Italiaan al 10 (!) seconden onder de tijd van Hepburn. Ganna lijkt buiten categorie te zijn in deze tijdrit.

clock 15:44 15 uur 44. Van der Poel en Loetsenko op komst. Beiden lieten ze geen slechte tijd noteren aan het eerste tussenpunt. Doet een van hen een gooi naar de dagzege?

clock 15:43 15 uur 43. Leknessund met de 6e tijd. De Noor van DSM doet het prima en verliest maar 13 seconden op Kämna. Een uitgangspositie die niet misstaat voor een goed klassement.

clock 15:41 15 uur 41. Pech voor een klassementsman: Guillaume Martin verliest veel tijd na een lekke band. Ook Mikel Landa verliest een seconde of 40 op de betere tijdrijders vandaag.

clock 15:38 15 uur 38. Wilco Kelderman zet de zesde tijd neer en is een van de betere klassementsrenners van vandaag.

clock 15:37 15 uur 37. Kämna stoot Sheffield van de troon. Het kon niet blijven duren voor Sheffield. Steeds meer renners kwamen erg dicht bij de tijd van de Amerikaan. Lennard Kämna is de eerste die er effectief onder duikt: met 12'56" is hij 3 seconden sneller dan Sheffield.

clock 15:36 15 uur 36. Mas beperkt de schade. De runner-up van de voorbije Vuelta verliest een secondje meer dan Ciccone. Dat valt ook reuze mee voor de Spanjaard.

clock 15:35 15 uur 35. Een voorlopige 12e tijd voor Giulio Ciccone (Trek-Segafredo). Dat is meer dan degelijk van de Italiaan.

clock 15:34 15 uur 34. Ondertussen is er nog een outsider voor de dagzege vertrokken met Mathieu van der Poel.

clock 15:33 15 uur 33. Hepburn wordt het alvast niet. Het scheelt opnieuw slechts een haar, met name 2 seconden, maar Sheffield lijkt gewoon een heel sterk tweede gedeelte te hebben gereden. Hepburn is voorlopig 2e aan de meet.

clock 15:30 15 uur 30. Rijdt quasi dezelfde tijd als Hepburn bij het tussenpunt: Lennard Kämna. Er zijn dus nog zeker 2 serieuze kapers op de kust voor Sheffield.

clock 15:28 15 uur 28. Opnieuw net niet. Sheffield krijgt het steeds warmer. Thymen Arensman, zijn ploegmaat bij Ineos, zet finaal de 3e tijd neer op 8 seconden van Sheffield.