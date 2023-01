Kampioenentruitje uit 2013 van LeBron James geveild voor 3,7 miljoen dollar op

Het is wel niet het duurste sporttruitje uit de geschiedenis. In 2022 werd dat record 2 keer verbeterd. Eerst door het truitje dat de Argentijnse aanvoerder Diego Maradona droeg op de Wereldbeker 1986 (9,3 miljoen dollar).



Daarna door het shirt met het legendarische nummer 23 van Chicago Bull Michael Jordan, toen die zijn laatste NBA-titel vierde in 1998 (10,1 miljoen dollar).



Met 37 punten en 12 rebounds trok LeBron James in de 7e en laatste match van de finale van 2013 de Heat over de streep tegen de Spurs, goed voor een 2e titel op een rij.



De veiling komt er op het moment dat James volop bezig is om recordtopschutter van de NBA te worden. Hij is erg dicht genaderd op de 38.387 punten van Kareem Abdul-Jabbar, in februari zou hij die kaap nemen.



Volgens Sotheby's is de koper een "privéverzamelaar", zonder meer details te geven.