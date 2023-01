BEKIJK: LeBron James rondt de kaap van de 38.000 punten in de NBA

Met 35 punten tegen Philadelphia zette LeBron James zijn teller vannacht op 38.024. Lakers-legende Kareem Abdul-Jabbar kwam in de jaren 80 aan 38.387 punten.

Als James blijft scoren, met gemiddeld 29 punten per wedstrijd, zal hij over een maand Abdul-Jabbar hebben ingehaald. Volgens de dataspecialisten van de NBA wordt dat iets voor de thuismatch op 9 februari tegen Milwaukee.

Vannacht verloren James en de Lakers in eigen huis van de 76ers (112-113).

"Frustrerend", sprak de sterspeler. "We hadden kansen om de wedstrijd te winnen, maar grepen ze niet. We spelen goed basketbal, alleen winnen we niet."

Philadelphia-ster Joel Embiid maakte net als James 35 punten.