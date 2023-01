LA Clippers zijn de ploeg van 't stad, ondanks weergaloze LeBron James

LeBron James nadert met rasse schreden op het score-record in de NBA en dat is er de jongste weken aan te merken. Ook tegen de LA Clippers was er weer geen houden aan. James was goed voor 46 punten, waarvan 9 driepunters. Hij plukte ook 8 rebounds en gaf 7 assists.

Ondanks het verweer van James moesten de LA Lakers de overwinning wel aan de stadsrivaal laten. De Clippers wonnen de derby zo voor de 3e keer dit seizoen: 133-115.

Bij de Clippers was Paul George de topschutter met 27 punten. Ook Kawhi Leonard was goed bij schot met 25 stuks.

Met zijn 46 punten zit LeBron James nu aan 38.210 punten in zijn carrière. Hij heeft nog 178 punten nodig om Kareem Abdul-Jabbar van de troon te stoten als topschutter aller tijden. Begin februari is het normaal gezien zover.