Luka Magic in LA: Doncic zorgt voor showtime op bezoek bij de Lakers

Het was Luka Doncic die vannacht voor "showtime" zorgde op het veld van LA Lakers. Zowel in de reguliere speeltijd als in de 1e verlenging behoedde hij zijn team voor een nederlaag door zijn typische manier van scoren: een step-back driepunter.

Doncic moest wel diep gaan om Dallas naar de winst te loodsen: de Sloveen stond in totaal liefst 53 minuten op het veld. Met een triple-double - 35 punten, 14 rebounds en 13 assists - dirigeerde hij zijn team naar een 115-119-overwinning.

"Je weet dat je altijd een kans maakt om te winnen zolang nummer 77 (Doncic, red) op het veld staat", sprak Dallas-speler Tim Hardaway Jr. na de wedstrijd.

Nummer 77 zelf was uitgeput, nadat hij in de laatste 40 minuten slechts 7 seconden gerust had. "Mijn energie op het veld zat goed, maar nu moet ik rusten", lachte Doncic na afloop.

Bij de thuisploeg was Russell Westbrook de topschutter met 28 punten. LeBron James kende voor zijn doen een eerder ongelukkige avond. James maakte wel 24 punten, maar hij werkte af aan amper 32 procent en miste al zijn 7 driepunters.

LeBron James nadert mondjesmaat wel steeds dichter op het record van de legendarische Kareem Abdul-Jabbar als topschutter aller tijden in de NBA. Abdul-Jabbar maakte 38.387 punten in zijn carrière, James zit nu aan 37.387 en zal volgende maan wellicht de topscorer aller tijden worden.