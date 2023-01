Het geduld is op: degradatieklant Everton neemt afscheid van coach Frank Lampard

15 op 60. De cijfers van Everton ogen dit seizoen rampzalig in Engeland. Na jaren in de subtop van de Premier League is de traditieclub tot een dieptepunt gezakt.

Vorig seizoen draaide het al vierkant. Coach Rafael Benitez werd in januari vervangen door Frank Lampard, de oud-international moest het schip boven water houden. Everton finishte uiteindelijk als 16e, zijn slechte resultaat sinds 2004.

Dit seizoen werd die negatieve lijn gewoon doorgetrokken. Na twintig speeldagen in de Premier League staat Everton op een 19e plek, met een evenveel punten als hekkensluiter Southampton.

Hoofdaandeelhouder Farhad Moshiri had de voorbije weken nog zijn steun uitgesproken in coach Lampard, ondanks de aanhoudende sportieve malaise. Maar het geduld is nu op.

De nederlaag van afgelopen zaterdag tegen West Ham bleek de druppel. Lampard mag beschikken. De club van Rode Duivel Amadou Onana moet dus op zoek naar een nieuwe coach. Er resten Everton nog achttien wedstrijden om zich te verzekeren van het behoud.