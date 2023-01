Toptransfer voor Leandro Trossard in de maak: "Arsenal en Brighton bereiken overeenkomst"

Het kot was vorige week te klein bij Brighton, de nummer 7 in de Premier League, waar Leandro Trossard als een speer aan de competitie was begonnen. Maar met Roberto De Zerbi als coach in de plaats van Graham Potter, die naar het zwalpende Chelsea vertrok, botert het niet.



Vorige week verweet De Zerbi dat de Belg de training verliet, omdat hij niet zou spelen tegen Liverpool.



"Klopt niets van", klonk het daarop in een vlammende mededeling vanuit het kamp-Trossard. "Leandro zette de training stop in samenspraak met de medische staf, omdat hij last had van zijn kuit."



"Afgelopen maandag (9/1, red) heeft de trainer Leandro voor de hele groep met de grond gelijk gemaakt, waarbij hij aangaf hem niet meer te willen zien."



Voor De Zerbi en Trossard zou de beste oplossing een transfer zijn, was de conclusie. En die lijkt er snel te komen, tweet Romano. Tottenham werd genoemd, maar om die club gaat het niet.



